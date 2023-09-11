Ростов-на-Дону, 11 сентября, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Занятия в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, в которой подросток ранил четверых взрослых, приостановлены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя районной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Приостановлены (занятия), пока следственные органы проведут необходимую работу», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, 15-летний подросток в Неклиновском районе Ростовской области при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. Состояние получивших ранения — легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Нападавшим оказался ученик 9 класса этого же образовательного учреждения, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты. Дети не пострадали.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 9 ноября 2022 года одобрили проект обращения к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко об ужесточении контроля за людьми с психическими расстройствами.