Владивосток, 12 сентября, 2023, 07:00 — ИА Регнум. В Дальневосточном федеральном округе по итогам первого полугодия 2023 года отмечен больший прирост переходов предприятий из категории «микробизнес» в «средний бизнес», чем в среднем по стране. Как следует из данных Корпорации МСП, озвученных генеральным директором Александром Исаевичем в ходе Восточного экономического форума — 2023, за первые шесть месяцев этот показатель в ДФО вчетверо превысил среднероссийский: 44% против почти 11%.

Иван Шилов ИА REGNUM Восточный экономический форум

Кроме того, дальневосточный малый бизнес развивался и переходил в категорию среднего вдвое интенсивнее, чем в среднем по России. Прирост по итогам первого полугодия 2023 года составил 31% и 13% соответственно. За этот период выросли и совершили переходы 80 предприятий ДФО.

«Несмотря на продолжающееся внешнее давление на нашу страну в целом и экономику в частности, которое чувствует на себе и сектор МСП, динамика переходов предприятий из низшей категории в более высокую находится в большей степени в зеленой зоне», — рассказал Александр Исаевич. По его словам, большую роль в этом сыграла господдержка: льготное кредитование, поручительства, лизинг и другие механизмы, которые помогают бизнесу функционировать, развиваться и масштабироваться.