Киев, 11 сентября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Сроки боевого применения истребителей F-16 пилотами ВСУ невозможно определить, предстоящей зимой этого не произойдёт. Об этом заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос, возможно ли применение истребителей F-16 предстоящей зимой.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Сказать точно, когда это произойдёт, невозможно. На сегодняшний день есть только прогнозы — начало следующего года, это было бы очень хорошо. Пилотам ещё необходимо научиться», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ могут начать использовать обещанные западными союзниками истребители F-16 весной 2024 года. Глава оборонного ведомства также добавил, что Украине необходимо для начала подготовить необходимую для истребителей инфраструктуру. По его словам, на создание инфраструктуры уйдёт по меньшей мере шесть месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как горят немецкие танки Leopard.

Владимир Путин также заявил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства. Он отметил, что Запад выгреб со складов всё оружие для Украины, осталось только в Южной Корее и Израиле, но и это скоро закончится.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы рискуют «заиграться в самолётики». Так он прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, сказавшей, что день, когда Киеву решили передать самолёты, является «хорошим днём» для Украины и Европы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 20 августа сообщила, что Копенгаген передаст Украине 19 истребителей F-16. Первые шесть она надеется передать к Новому году, следующие восемь — в 2024 году, а остальные пять — в 2025 году.