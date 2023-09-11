Москва, 11 сентября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Группа «Аэрофлот» заключила контракт на поставку самолётов МС-21 и SJ-100 с лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис» в рамках ВЭФ-2023. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

«Группа «Аэрофлот» и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» заключили договоры финансовой аренды (лизинга) 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 воздушных судов SJ-100», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание документов лизингодателя с «Аэрофлотом» и авиакомпанией «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») состоялось в рамках Восточного экономического форума.

Согласно условиям договора, авиакомпания «Аэрофлот» получит в лизинг шесть воздушных судов МС-21-310, договор авиакомпании «Россия» с лизинговой компанией подразумевает поставку 12 воздушных судов MC-21-310 и 34 лайнеров SJ-100.

Как передавало ИА Регнум, группа «Аэрофлот» полностью урегулировала отношения с ирландской лизинговой компанией AerCap по поводу 18 самолётов иностранного производства. Речь также идёт и о пяти авиационных двигателях, эксплуатируемых Аэрофлотом. В рамках достигнутого соглашения AerCap отказалась от своих претензий по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», а также по полисам, выданным российскими страховыми компаниями.

В декабре 2022 года гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что 13 из 357 самолётов авиакомпании были арестованы в других странах из-за санкций против России. Он отметил, что большая часть авиалайнеров была арестована в рамках выполнения международных рейсов и во время прохождения планового техобслуживания.