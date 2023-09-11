Брюссель, 11 сентября, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов подтолкнуло ЕС к расширению, что несёт большие проблемы для блока, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Издание отмечает, что в настоящее время ведётся работа по привлечению в ЕС до восьми новых членов, однако «историческое стремление к расширению несёт в себе определённые риски».

«Присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры», — говорится в статье.

Так, пишет издание, потребуются масштабные внутренние реформы, что вызовет многолетнее противостояние между действующими 27 членами ЕС.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен поставить перед собой чёткую цель и быть готовым к тому, чтобы принять новых членов уже в 2030 году. Глава Евросовета подчеркнул, что Брюсселю следует рассматривать расширение Европейского союза как одну из главных задач.

По его словам, на следующем саммите ЕС, который состоится в октябре 2023 года, будет обсуждаться вопрос о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза. Кроме того, может зайти разговор о Боснии и Герцеговине, а также Грузии.