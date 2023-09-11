Якутск, 11 сентября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Газпромбанк и правительство Республики Саха (Якутия) на полях Восточного экономического форума-2023 заключили соглашение о сотрудничестве относительно совместного проекта по созданию в регионе глубоководного терминала Найба.

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Глубоководный терминал расположится в Хараулакской бухте недалеко от с. Найба Булунского района Якутии, что в 112 км от поселка Тикси. Его мощность может достигнуть 30 млн тонн грузов в год.

На сегодняшний день глубина в порту Тикси не превышает 5,8 м, поэтому крупные морские суда вынуждены разгружаться на рейде. В целом же арктическая транспортная инфраструктура республики характеризуется низким техническим состоянием и износом. Глубина у нового причала, достигающая 13 м, позволит принимать и обслуживать суда, которые ходят по Северному морскому пути.

Расширение порта Тикси даст возможность сделать здесь навигацию круглогодичной. Доставку грузов по СМП планируется осуществлять судами ледового класса Arc7.

Для создания порта будут использованы самые оптимальные и современные инженерные, технологические, энергетические и архитектурно-дизайнерские решения, которые на сегодняшний день актуальны для Арктики.

Запуск поможет сократить стоимость и длительность доставки северного завоза, улучшит снабжение региона социально значимыми продуктами и товарами, расширит их ассортимент, обеспечит стабильное развитие крупных инвестпроектов в Арктической зоне, превратив Тикси в ключевой хаб на СМП к востоку от Таймыра. Найба может стать базой горнопромышленного кластера, возводимого в соседних Усть-Янском и Верхоянском районах.

Стоимость проектно-изыскательных работ оценивается в 264,4 млрд рублей. Газпромбанк рассматривает участие в проекте в качестве финансирующей организации. Кроме того, банк готов оказывать республике консультационную поддержку для наилучшего использования инвестиционных возможностей региона в рамках проекта.

«Реализация проекта строительства глубоководного порта позволит решить стратегические задачи по развитию транспорта, создаст экономически эффективную, технически оснащенную и конкурентоспособную систему портовой инфраструктуры в Якутии, которая обеспечит сокращение срока транспортировки и перевалки грузов на Дальний Восток с западных территорий России, а также из Европы в Азию», — заявил первый вице-президент банка Павел Бруссер.