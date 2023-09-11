Москва, 11 сентября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Государство, а не ВТБ должно капитализировать «Объединённую судостроительную корпорацию» (ОСК), в целом в течение пяти-семи лет на развитие данной отрасли необходимо направить до одного триллиона рублей. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

Kremlin.ru Андрей Костин

В августе президент России Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, на которой поддержал передачу банку ОСК.

«Наш подход, который получил поддержку президента, — взять ответственность за всю эту отрасль, но государство должно капитализировать компанию, закрыв старые дыры», — приводит РИА Новости его слова.

Костин добавил, что это не должно происходить за счёт банка.

«За свой счёт решать проблемы, которые были созданы до нас, кормить отрасль за счёт акционеров банка мы не будем. Такое понимание у всех, в принципе, есть», — добавил он, уточнив, что объём требуемых средств будет понятен по итогам анализа финансовой деятельности, для завершения этой работы потребуется полгода.

По словам главы ВТБ, в дальнейшем банк намерен начать привлекать инвестиции.

«Я считаю, что за пять-семь лет в эту отрасль нужно вложить от 0,5 до 1 триллиона рублей. Я уверен, что мы создадим эффективную систему, которая будет пользоваться поддержкой государства только на первом этапе. Далее — при правильной работе — нужно выровнять ценовую политику и работать только на рыночных условиях», — отметил он, добавив, что если потребуется, банк готов кредитовать ОСК, ВТБ не планирует продавать «Балтийский завод», несмотря на то, что на него есть спрос.

Как передавало ИА Регнум, совет директоров «Объединённой судостроительной корпорации» избрал главу ВТБ Андрея Костина своим председателем. 10 августа стало известно о передаче государственного пакета акций корпорации ВТБ. Как уточнил президент России Владимир Путин на встрече с Костиным, правительство проработало вопрос и предложило передать государственный пакет акций ОСК. Эта корпорация была создана в 2007 году, 100% компании находится в федеральной собственности. В состав корпорации входит порядка 40 предприятий и организаций отрасли, включая основные судостроительные и судоремонтные верфи, а также ведущие проектно-конструкторские бюро. На базе ОСК собрана большая часть отечественного судостроительного комплекса, на её предприятиях и водящих в её состав организациях работают свыше 80 тысяч человек.

Бывшего первого зампредседателя ВТБ Андрея Пучкова назначили новым гендиректором ОСК. Отмечалось, что его управленческий опыт и понимание поставленных задач и целей судостроительной отрасли помогут оперативно стабилизировать финансовое состояние корпорации.

Глава Минпромторга Денис Мантуров выразил уверенность в том, что богатый управленческий опыт Пучкова и чёткое понимание стоящих в данный момент перед судостроительной отраслью целей и задач помогут скорее стабилизировать финансовое состояние ОСК. Он также поблагодарил ранее находившегося на этом посту Алексея Рахманова за долгую плодотворную работу и указал, что под руководством экс-гендиректора ОСК смогла выйти на ритмичный темп работы.