Москва, 11 сентября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Москва предоставила участки для шести новых предприятий по ставке один рубль в год в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, предприятия займутся производством продуктов питания.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Город заключил с шестью компаниями договоры аренды земельных участков площадью почти 9,3 гектара по ставке один рубль в год для строительства комплексов по производству продуктов питания», — заявил Ефимов. Инвестиции в проекты, добавил он, достигают 15,4 миллиарда рублей. Будущие предприятия создадут около 2,7 тысячи рабочих мест.

Три договора из шести заключены с производителями мясной продукции. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, «в Ново-Переделкине появится предприятие по выпуску консервов. В Южном Бутове компания построит два цеха — по производству полуфабрикатов и кормов для домашних животных». «Еще один комплекс по переработке мяса появится в районе Нагатино-Садовники», — добавил он.

В районе Бирюлево Западное появится кондитерская фабрика, а в Хорошевском — завод по производству макаронных изделий. «В Очаково-Матвеевском районе построят завод по выпуску готовых блюд для популярной сети кофеен, — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — Планируется производить хлебобулочные и кондитерские изделия, полуфабрикаты и готовые блюда. Будет создано 500 рабочих мест».

Напомним, город предоставляет в аренду землю по ставке один рубль в год для развития производств на территории столицы с марта прошлого года. Договор для реализации проекта заключается на пять лет. За это время времени инвестор должен завершить строительство.