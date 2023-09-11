Москва, 11 сентября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Последовательная политика, направленная на снижение потребления алкоголя в России, позволила преодолеть распространённую в 1990-е годы моду на алкогольный разгул. Это констатировал 11 сентября в своей колонке министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

Он отметил, что потребление алкоголя в последние годы значительно снизилось. Так, в 2022 году показатель потребления на душу населения уменьшился на 5% по сравнению с доковидным 2019 годом — 8,62 л этанола в год против 9,06 л. Пятнадцать лет назад на одного человека приходилось 18 л.

«Нам удалось преодолеть распространённую в 1990-е годы моду на алкогольный разгул, и теперь значительные усилия, в том числе в рамках национального проекта «Демография», направлены на формирование другой моды — на здоровый образ жизни и социальную успешность», — приводит слова Мурашко ТАСС.

По словам министра, сегодня многие люди следят за здоровьем, стараются его укрепить, избавляются от пагубных привычек, в том числе связанных с алкоголем.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в России произошло массовое отравление людей алкогольным напитком «Мистер Сидр». По данным Минздрава, пострадали 106 человек, 36 из которых погибли. Мурашко, комментируя произошедшее, заявил, что алкоголизация населения — проблема, которую нужно решать. Осознать её, в том числе ради своих детей и внуков, должен каждый. Министр также подчеркнул, что требования по реализации алкоголя должны выполняться.