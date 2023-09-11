Владивосток, 11 сентября, 2023, 09:15 — ИА Регнум. «Сбер» продолжает развивать универсальный топливный сервис для корпоративных и розничных клиентов, который приобрел в конце 2021 года. Теперь обновленная платформа для бизнес-клиентов называется «Заправить авто» (ранее FuelUp). Сервис прошел ребрендинг веб-версии, а до конца 2023 года обновится также дизайн мобильного приложения. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Пресс-служба Сбербанка

«С помощью сервиса «Заправить авто» бизнес-клиенты могут сократить издержки своего бизнеса и обеспечить прозрачность корпоративных перевозок. Решение позволяет предпринимателям отслеживать расход топлива в автопарке в разрезе машин, водителей и территорий, управлять их лимитами и получать скидки на топливо», — отметил топ-менеджер.

Попов добавил, что сервис пользуется интересом у клиентов, и «Сбер» продолжит развивать его, добавляя удобный функционал.