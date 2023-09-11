Бразилиа, 11 сентября, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в саммите G20, который пройдёт в Бразилии в 2024 году, сообщает агентство Ani.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

«Я не знаю, почему президент Путин и Си Цзиньпин не приняли участия (в саммите G20 в Индии), но я приглашу их и надеюсь, что они приедут в Бразилию и примут участие в саммите», — сказал он.

Да Силва также выразил надежду, что к моменту открытия саммита в Бразилии конфликт на Украине закончится «и мы вернёмся к нормальным временам».

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что декларация «Группы двадцати» (G20), принятая на саммите в прошлом году, осуждала Россию за СВО на Украине, а на саммите этого года в Нью-Дели этого нет, что означает провал антироссийских инициатив членов G7.

Он отметил, что текст последней декларации саммита «Группы двадцати» продемонстрировал отношение многих стран к украинскому кризису только как к одному из конфликтов, происходящих в мире.