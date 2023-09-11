Москва, 11 сентября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Опытный образец российского ближнемагистрального самолета Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими в конце августа совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Одним из участников программы импортозамещения стала компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», которая изготовила и поставила необходимые для работы систем самолета высокоточные платиновые датчики температуры, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Резидент «Технополис Москва» изготовил детали для Superjet 100

Поставку комплектующих для самолета Superjet-100 произвели для исполнения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), заключенного между Министерством промышленности и торговли России и ПАО «Корпорация «Иркут».

«Компания «Термико» поставила 740 высокоточных платиновых датчиков температуры. Это универсальная разработка, которую могут использовать для любых типов самолетов, ракет и другой техники в соответствии с заявленными техническими характеристиками. Работу датчиков обеспечивает платиновый термочувствительный измерительный элемент. В компании его делают по собственному техпроцессу, используя исключительно отечественную платиновую проволоку», — рассказал Владислав Овчинский.

Главная сложность разработки и производства таких средств измерения заключается в том, что надо обеспечивать одновременно несколько параметров: надежность, точность, стабильность, а также достоверность измерений. Этим критериям отвечают метрологические характеристики пластины. Разработка отвечает этим требованиям в широком диапазоне температур, достигающим значений от минус 196 ˚С до плюс 500 ˚С.

В конце прошлого года компания завершила строительство и получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва». Теперь для предприятия доступны налоговые льготы резидентов ОЭЗ.

«Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых более 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.