Москва, 11 сентября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Дети не пострадали при нападении 15-летнего подростка на школу в Ростовской области. Об этом 11 сентября написал губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

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«Никто из детей не пострадал», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 15-летний подросток в Неклиновском районе Ростовской области при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. Состояние получивших ранения — легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Нападавшим оказался ученик 9 класса этого же образовательного учреждения, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 9 ноября 2022 года одобрили проект обращения к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко об ужесточении контроля за людьми с психическими расстройствами.

11 мая 2021 года произошла трагедия в Казани. Вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл там стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали и были госпитализированы. Нападавшим оказался Ильназ Галявиев, который несколько лет назад окончил эту школу.

После трагедии со стрельбой в гимназии в Казани стали звучать предложения ужесточить правила получения оружия, а также вернуть смертную казнь в России, в частности, за убийство детей.