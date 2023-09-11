Ростов-на-Дону, 11 сентября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. 15-летний подросток в Неклиновском районе Ростовской области при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых. Об этом 11 сентября написал губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четвёрых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников», — сообщил он, добавив, что нападавший был задержан очевидцами.

Глава региона добавил, что нападавшим оказался ученик 9 класса этого же образовательного учреждения, он страдает психическим заболеванием.

Сейчас на месте работают специалисты, никто из детей не пострадал.

«Состояние получивших ранения — легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь», — уточнил Голубев.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября на школу№ 88 совершил нападение бывший выпускник. В результате стрельбы более 20 человек пострадали, 17 человек, в том числе 11 детей, погибли. Спустя полтора месяца после трагедии в московской клинике скончалась 67-летняя женщина, получившая тяжелые травмы при нападении.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 9 ноября одобрили проект обращения к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко об ужесточении контроля за людьми с психическими расстройствами.

С инициативой перед депутатами выступил глава комитета по законодательству Всеволод Беликов («Единая Россия»). Депутат подчеркнул, что печальный список преступлений, совершенных людьми с психическими отклонениями, в который вошли трагические события в Перми, Ульяновске и Ижевске, надо прекращать.