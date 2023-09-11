Владивосток, 11 сентября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. На фоне сброса воды с АЭС «Фукусима-1» Россия получит преимущество по экспорту рыбы, японцы как высокотехнологичная нация не должны были допускать сброс, это является слабостью. Об этом заявил на полях Восточного экономического форума губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очень горько, что наши соседи — такая культурная высокотехнологичная нация — сбрасывают отходы в океан. Это просто позорище», — приводит РИА Новости слова главы региона.

Он также обратил внимание на то, что подобного нельзя было допускать, китайцы и корейцы также возмущены этим.

«Возникает вопрос — как это будет влиять на флору и фауну. В краткосрочной перспективе как будто не замечена радиация в рыбе. Но жить придётся долго. И понятно, что где-то это появится. И понятно, что такая великая нация, большая культура не должна так. Они понимают, что делают, люди очень грамотные. Это признак слабости», — подчеркнул Лимаренко, добавив, что Япония может позволить себе работать с этим по-другому.

Он напомнил, что российскую рыбу покупают и будут покупать во всём мире, Россия будет получать преимущества по экспорту в этой связи.

«Но дело, которое они делают, это плохое дело — сброс воды», — добавил глав региона.

Как передавало ИА Регнум, в Японии 24 августа начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

Власти КНР приняли решение о запрете ввоза продуктов из десяти префектур Японии из-за тогда ещё лишь намерения Токио сбросить в море заражённую воду с АЭС «Фукусима-1». Уточняется, что таможенники будут тщательно проверять всю ввозимую продукцию без исключения, также будут усилены проверочные мероприятия на содержание радиоактивных веществ.

Правительство Японии направит около 20 млрд иен (порядка $136 млн) в качестве субсидий для поддержки национальной рыболовецкой отрасли, которая несёт серьёзные убытки в результате введенного некоторыми государствами эмбарго на импорт японских морепродуктов после начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Японской организации внешней торговли планируется поручить поиск новых рынков сбыта, планируется переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов в Японии.

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что признаков роста уровня радиоактивного трития в российских морских водах нет после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии.