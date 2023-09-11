Владивосток, 11 сентября, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Меморандум о взаимопонимании и развитии туризма заключит Мьянма с Россией на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом 11 сентября заявила журналистам союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы Тхет Тхет Кхайн в кулуарах ВЭФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Военные гости из Мьянмы

Министр подчеркнула важность подписания меморандума, который позволит нарастить туристические обмены. По словам Тхет Тхет Кхайн, документ будет подписан 12 сентября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение между странами, прерванное 30 лет назад. Авиакомпания Myanmar Airways International будет совершать рейсы из России в Мьянму по средам и воскресеньям. Из Мьянмы в Россию пассажиры смогут вылететь по вторникам и субботам.

Также сообщалось, что власти Мьянмы в качестве валюты для оплаты поставок российских нефтепродуктов используют юань, но работают над соглашением о взаимной конвертации кьят — рубль.