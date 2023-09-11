Мьянма и Россия подпишут меморандум о взаимопонимании и развитии туризма
Мьянма заключит с Россией соглашение о взаимопонимании и развитии туризма
Владивосток, 11 сентября, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Меморандум о взаимопонимании и развитии туризма заключит Мьянма с Россией на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом 11 сентября заявила журналистам союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы Тхет Тхет Кхайн в кулуарах ВЭФ.
Министр подчеркнула важность подписания меморандума, который позволит нарастить туристические обмены. По словам Тхет Тхет Кхайн, документ будет подписан 12 сентября.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение между странами, прерванное 30 лет назад. Авиакомпания Myanmar Airways International будет совершать рейсы из России в Мьянму по средам и воскресеньям. Из Мьянмы в Россию пассажиры смогут вылететь по вторникам и субботам.
Также сообщалось, что власти Мьянмы в качестве валюты для оплаты поставок российских нефтепродуктов используют юань, но работают над соглашением о взаимной конвертации кьят — рубль.