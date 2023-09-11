Стокгольм, 11 сентября, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Швеция столкнулась с худшими из возможных последствий своей поддержки в адрес Украины, заявил в интервью swebbTV политический обозреватель Магнус Стенлунд.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Он подчеркнул, что Стокгольм отличается от других союзников Киева тем, что отправляет украинской стороне самое современное вооружение. В пример Стенлунд привел шведские истребители Gripen.

По словам обозревателя, остальные страны отправляют Киеву только то, что предстоит заменить или модернизировать, включая американские истребители F-16. Он также посетовал на то, что власти Швеции не считаются с мнением своих граждан и не дают им определять судьбу страны в вопросе вступления в НАТО.

Кроме того, как отметил Стенлунд, шведское правительство даже не представило какой-либо стратегии своих действий. Обозреватель добавил, что Стокгольм поступает так, будто бы уже является членом Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. В июле 2022 года НАТО подписало протокол об их вступлении в этот военный блок. 4 апреля Финляндия официально вошла в альянс, а для Швеции процесс вступления усложнился из-за акций по осквернению Корана и протестов против политики Турции.

3 сентября лидер шведской партии Йохан Персон призвал разместить на постоянной основе в Швеции базы НАТО после того, как страна станет частью указанного альянса. Он пояснил, что королевству нужна защита, поскольку внешний мир может представлять для государства очень серьёзную угрозу.