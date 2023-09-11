Москва, 11 сентября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки сил «Запад» ВС России отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 11 сентября сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке бронетехники провели две контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки. Огнем артиллерии группировки все контратаки отражены», — указал Зыбинский.

Также начальник пресс-центра уточнил, что в полосе обороны мотострелки при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки десантной-штурмовой бригады в районе Петропавловки и Ольшаны. Зыбинский отметил, что в полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллеристами мотострелкового соединения сорваны две попытки противника провести ротацию войск на передовых позициях в районе Синьковки.

По данным Зыбинского, общие потери противника составили до двух взводов живой силы. Кроме того, были поражены гаубица «Мста-Б», минометный расчет и пункт боепитания ВСУ. Средствами ПВО ликвидированы пять беспилотников противника.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил, что украинская армия за сутки потеряла на краснолиманском и купянском направлениях в зоне СВО 85 военнослужащих.