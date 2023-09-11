Наступивший 565-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о работе российских ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа по хорошо замаскированному командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Редкие кадры запуска крылатой ракеты 11 сентября обнародовало Минобороны РФ. Отмечается, что было поражено место, куда, по данным разведки, в одно и то же время ежедневно съезжаются высшие офицеры противника.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Известно, что после выполнения задачи «Искандеры» отправились в укрытие под специальной маскировочной сетью, пропитанной химическим составом, нейтрализующим радиоволны. Такие меры позволяют комплексу оставаться незаметным для разведки противника.

Тем временем о срыве попытки украинских войск перейти в наступление на одном из участков южнодонецкого направления сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов. По его словам, в ходе одного из боев артиллеристам группировки под командованием капитана Александра Андронова удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники. Тем самым позиции российских войск были удержаны.

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