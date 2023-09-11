Москва, 11 сентября, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Новый кризис в Корейском регионе приближается на фоне военно-политической эскалации вокруг Корейского полуострова, заявил журналистам директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

U.S. Navy Боевые корабли ВМС США

«Динамика событий на Корейском полуострове свидетельствует о приближении нового кризиса, отчетливым признаком которого является эскалация военно-политической напряженности и нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Зиновьева, США привлекают Республику Корею и Японию в качестве своих союзников, используя полуостров для наращивания влияния — и это наблюдается с уже прошлого года. Директор первого департамента напомнил, что в регионе проводятся военные учения, которые беспрецедентны по своим масштабам.

Он пояснил, что Соединённые Штаты стягивают к полуострову не только боевую технику и военнослужащих, но и средства своего стратегического потенциала. Зиновьев подчеркнул, что такие маневры совсем не похожи на рутинные и сугубо оборонительные.

По словам представителя ведомства, для России становятся очевидными антироссийский и антикитайский подтексты проводимых учений.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил об угрозе дестабилизации ситуации вокруг Корейского полуострова по вине США, Японии и Южной Кореи. Он отметил, что конфронтационные действия этих стран ведут регион к ядерной войне.

Северокорейский лидер отметил необходимость укрепления ВМС страны из-за усиливающихся угроз. 8 сентября военнослужащие КНДР спустили на воду новейшую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. Это произошло в преддверии 75-летней годовщины основания республики.