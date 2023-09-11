В МИД РФ предупредили о новом кризисе на Корейском полуострове
Глава департамента МИД РФ Зиновьев: на Корейском полуострове грядет новый кризис
Москва, 11 сентября, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Новый кризис в Корейском регионе приближается на фоне военно-политической эскалации вокруг Корейского полуострова, заявил журналистам директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Динамика событий на Корейском полуострове свидетельствует о приближении нового кризиса, отчетливым признаком которого является эскалация военно-политической напряженности и нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами», — сказал он в интервью ТАСС.
По словам Зиновьева, США привлекают Республику Корею и Японию в качестве своих союзников, используя полуостров для наращивания влияния — и это наблюдается с уже прошлого года. Директор первого департамента напомнил, что в регионе проводятся военные учения, которые беспрецедентны по своим масштабам.
Он пояснил, что Соединённые Штаты стягивают к полуострову не только боевую технику и военнослужащих, но и средства своего стратегического потенциала. Зиновьев подчеркнул, что такие маневры совсем не похожи на рутинные и сугубо оборонительные.
По словам представителя ведомства, для России становятся очевидными антироссийский и антикитайский подтексты проводимых учений.
Как сообщало ИА Регнум, 29 августа лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил об угрозе дестабилизации ситуации вокруг Корейского полуострова по вине США, Японии и Южной Кореи. Он отметил, что конфронтационные действия этих стран ведут регион к ядерной войне.
Северокорейский лидер отметил необходимость укрепления ВМС страны из-за усиливающихся угроз. 8 сентября военнослужащие КНДР спустили на воду новейшую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. Это произошло в преддверии 75-летней годовщины основания республики.