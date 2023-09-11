Лондон, 11 сентября, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Сохранение президентом России Владимиром Путиным новых российских регионов станет унижением для Запада. Об этом 10 сентября написал британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье для Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как пояснил военный, сохранение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закроет дорогу в НАТО для Украины, возможность вступления в альянс будет утеряна навсегда. Униженному Западу останется лишь обратиться к стратегии ограничения ущерба.

«Это, очевидно, стало бы катастрофой для Украины, а также поражением НАТО. Для Путина это стало бы победой», — указал Кемп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил в конце июля заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, Североатлантический альянс непосредственно участвует в конфронтации с Россией на Украине.

Вершинин не исключил опасного расширения вовлечённости военного блока НАТО в действия, разгоняющие региональную напряжённость, и назвал подобные действия недопустимыми.

Президент России Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Он напомнил о поставках Западом тяжёлой военной техники, сейчас рассматривается вариант поставки самолётов.