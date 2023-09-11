Вашингтон, 11 сентября, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер написал в своём микроблоге о том, что история стоит на стороне президента России Владимира Путина, а не американского главы Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так эксперт оценил рассказ российского лидера о гибели своей бабушки. Риттер также привел рассказ Байдена о мужчине по кличке Корн Поп и сравнил обе истории.

1 сентября президент России рассказал на открытом уроке «Разговоры о важном», как во время Великой Отечественной войны его бабушку смертельно ранили в живот. Она, умирая, просила своего мужа не плакать и не расстраивать её.

После её гибели дедушка Путина отправил своему сыну, который воевал на фронте, письмо с посланием «Бей гадов!». Российский лидер после этого рассказа заявил, что именно внутренняя любовь простого народа служит опорой для традиционных ценностей.

Рассказ Байдена относился к 1962 году, когда он работал спасателем в бассейне. По словам президента США, что банда во главе с Корном Попом однажды подкараулила его после работы и попытались напасть. Глава Белого дома утверждает, что смог в одиночку дать отпор всей этой группе.

Западные СМИ пишут, что многие люди сомневаются в правдивости слов Байдена и в существовании Корна Попа.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля 2022 года бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин оказался мудрее нынешнего руководства Белого дома во главе с Джо Байденом в ситуации с Украиной. Он также заявил, что украинский конфликт возник из-за того, что американское руководство «настолько глупое».

11 марта 2023 года президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина «великим воином». 2 мая американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что считает президента России «великим лидером для своей страны».