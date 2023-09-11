Нейпьидо, 11 сентября, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Юань используют в качестве валюты для оплаты поставок российских нефтепродуктов власти Мьянмы. Об этом рассказал 11 сентября министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо в беседе с РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Мьянмы

«Мы используем юань. В настоящий момент мы не используем рубли, но работаем над соглашением о взаимной конвертации кьят-рубль», — пояснил Кан Зо в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кан Зо выразил надежду на заключение соглашения в скором времени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что готовность закупать российские удобрения и топливо выразил 7 сентября на пленарном заседании ВЭФ премьер-министр и глава государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Также лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что российский рубль, китайский юань и индийскую рупию можно использовать для того, чтобы прекратить в мировой торговле «долларовое устрашение».