Мадрид, 11 сентября, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Решение подать в отставку принял временно отстранённый президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес. Об этом он заявил 10 сентября в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Иван Шилов ИА Регнум Поцелуй Луиса Рубиалеса

«Да, я собираюсь подать в отставку. Потому что я не могу продолжать мою работу. Последней каплей стал разговор с моим отцом и дочерьми. Они знают, что дело не во мне», — сказал Рубиалес.

Позднее Рубиалес подтвердил своё намерение в соцсети X (бывший Twitter). Чиновник указал, что после дисквалификации Международной федерацией футбола (ФИФА) он не сможет вернуться на свою должность. Рубиалес подчеркнул, что на такой шаг решился, чтобы испанский футбол не пострадал от скандала.

«Я верю в истину и сделаю все, что в моих силах, чтобы правда восторжествовала», — написал Рубиалес в соцсети.

В августе сборная Испании впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес поцеловал футболистку Хеннифер Эрмосо в губы. Спортсменка подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру.

26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF на 90 дней. 8 сентября прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела. Чиновнику предъявлено обвинение в сексуальном насилии, ему грозит тюремный срок длительностью до четырёх лет.

При этом Рубиалес принёс извинения спортсменке, признал свою неправоту и уточнил, что поцеловал футболистку исключительно на эмоциях, без злого умысла.

Ранее ИА Регнум сообщало, что дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от занимаемой должности и от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях.