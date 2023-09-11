Лондон, 11 сентября, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына поздравил с 75-летием основания КНДР король Великобритании Карл III. Об этом 11 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

The Royal Family Карл III

«Я желаю народу Корейской Народно-Демократической Республики, который празднует День основания страны, светлого будущего», — цитирует поздравление британского монарха ЦТАК. Уточняется, что поздравление Карл III направил ещё 9 сентября, в день юбилея.

Ким Чен Ына и народ Северной Кореи также поздравили президенты Алжира, Мозамбика, Конго, Сенегала, Сейшельских Островов, Намибии, Бангладеш, Азербайджана, Туркмении, Таджикистана, Непала, Сингапура, Филиппин, король Таиланда, король Бахрейна, президенты Белоруссии и России, лидер Китая и другие. Отмечается, что телеграммы с поздравлениями направили также временный президент Мали и лидер Палестины.

Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года. Ежегодно эта дата отмечается в Северной Корее как государственный праздник.

Обмен поздравлениями между королевской семьёй Великобритании и Ким Чен Ыном стал уже традицией, которая соблюдается много лет. Королева Елизавета II в 2021 году поздравила лидера КНДР с днём основания Северной Кореи. В ответ северокорейский лидер направил Елизавете II поздравления с Платиновым юбилеем. Не исключено, что обе стороны обменивались поздравлениями и раньше.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет развивать их, не обращая внимания на мнение других стран.

Также газета The New York Times 4 сентября сообщила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Издание предположило, что это может быть связано с обсуждением поставок вооружений российский стороне.