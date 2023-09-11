Владивосток, 11 сентября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Две трети внешней торговли России перешли на расчеты в дружественных валютах. Об этом заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на деловой сессии Сбербанка «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Пресс-Служба Сбербанка

«Уже две трети внешней торговли России перешло на дружественные валюты, прежде всего на рубли и юани. Судя по имеющимся тенденциям, эта доля продолжит расти», — отметил топ-менеджер.

Как указал Ведяхин, доля доллара и евро и в экспорте, и в импорте с начала 2023 года значительно снизилась: с 48-49% в январе до 26-30% в августе.