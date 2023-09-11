Владивосток, 11 сентября, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Сбербанк планирует открыть филиал в Мумбаи (Индия) в начале октября. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Сбербанк

«В настоящее время уже подобрано помещение, сделан ремонт, идет найм персонала. Полноценное открытие офиса планируется в начале октября. В офисе будет представлен полный комплекс услуг для корпоративных клиентов», — заявил он.

Разрешение на открытие второго филиала в Индии Сбербанк получил осенью 2022 года. Первый филиал банка работает в Нью-Дели с 2010 года и оказывает широкий спектр финансовых услуг.

Также, по словам Попова, Сбербанк создает IT-подразделение в индийском Бангалоре.

«На текущий момент получено согласование Индийского ЦБ о возможности открытия IT-офиса Сбера в Бангалоре. Ведутся переговоры об аренде рабочих помещений и поиск сотрудников на местном рынке. На первом этапе IT-хаб будет закрывать потребности Сбера в разработке для Индийского филиала. На данный момент открытие аналогичных офисов в других странах не рассматривается», — добавил он.