Сбербанк планирует открыть второй филиал в Индии
Владивосток, 11 сентября, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Сбербанк планирует открыть филиал в Мумбаи (Индия) в начале октября. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«В настоящее время уже подобрано помещение, сделан ремонт, идет найм персонала. Полноценное открытие офиса планируется в начале октября. В офисе будет представлен полный комплекс услуг для корпоративных клиентов», — заявил он.
Разрешение на открытие второго филиала в Индии Сбербанк получил осенью 2022 года. Первый филиал банка работает в Нью-Дели с 2010 года и оказывает широкий спектр финансовых услуг.
Также, по словам Попова, Сбербанк создает IT-подразделение в индийском Бангалоре.
«На текущий момент получено согласование Индийского ЦБ о возможности открытия IT-офиса Сбера в Бангалоре. Ведутся переговоры об аренде рабочих помещений и поиск сотрудников на местном рынке. На первом этапе IT-хаб будет закрывать потребности Сбера в разработке для Индийского филиала. На данный момент открытие аналогичных офисов в других странах не рассматривается», — добавил он.