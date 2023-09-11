Владивосток, 11 сентября, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Среди корпоративных клиентов «Сбера» — не менее 7,5 тысяч компаний-резидентов с китайским участием. Об этом сообщил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на деловой сессии Сбербанка «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пресс-служба Сбербанка Александр Ведяхин

«Сбер готов быть единым окном входа в Россию для китайского бизнеса. На сегодняшний день в нашей клиентской базе мы идентифицируем не менее 7,5 тысяч компаний-резидентов с китайским участием», — заявил он.

По его словам, поддержка клиентов из Китая не ограничивается традиционными банковскими продуктами. Также в нее входят технологические решения и всесторонняя экспертиза по российскому рынку. Ведяхин также отметил, что в процессе развития собственного бренда «Сбер», в том числе, ориентируется на опыт крупнейших игроков китайского рынка — Baidu, Alibaba и Tencent.