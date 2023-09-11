Владивосток, 11 сентября, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Общий объем новых планируемых в России проектов с китайским капиталом, по оценке «Сбера», составлят не менее 2 трлн рублей. Об этом заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Пресс-служба Сбербанка

«Китайский бизнес уже имеет в России сильные позиции в таких сферах, как коммерческий и легковой транспорт, телекоммуникационное оборудование и потребительская электроника, участвует в важных промышленных и инфраструктурных стройках. Так, по нашей оценке, суммарный портфель новых планируемых на территории России проектов с китайским капиталом составляет не менее 2 трлн рублей, и это, конечно, не предел», — отметил он, выступая на деловой сессии Сбербанка «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста».

В этот портфель, по словам топ-менеджера, входят проекты в самых разных отраслях — от нефтегазовой до сельского хозяйства.