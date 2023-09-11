Абуджа, 11 сентября, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Как минимум 26 человек погибли в центральной части Нигерии в результате опрокидывания парома на реке Нигер. Об этом 10 сентября сообщила нигерийская газета The Nation.

Darwinek Карта-флаг Нигера

Уточняется, что ЧП произошло около 08:00 по местному времени 10 сентября на водохранилище между плотинами Джебба и Каинджи. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигера (NSEMA) подтвердило, что на борту судна находились более 100 человек, которые направлялись на свои фермы, расположенные на другой стороне реки Нигер.

В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 26 человек, ещё 44 человека числятся пропавшими без вести. Спасатели, волонтёры и водолазы ведут поиски, из воды удалось вытащить живыми 30 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Гане опрокинулась лодка с детьми, спешившими в школу, утонули как минимум восемь детей. ЧП произошло на озере Вольта. В лодке находились двадцать учеников начальной школы в возрасте до 12 лет. До берега добрались 12 детей.