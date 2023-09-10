Нижний Новгород, 11 сентября, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Стрельбу из пневматического пистолета по автобусной остановке открыл мужчина в Нижнем Новгороде. Об этом 10 сентября сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области.

ru.torange.biz Пневматический пистолет

Инцидент произошёл в Сормовском районе города около 22:00 мск. Сотрудники полиции, получив по телефону информацию от очевидцев происшествия, по горячим следам задержали правонарушителя.

Мужчина 36-ти лет был задержан и доставлен в отделение полиции. У подозреваемого в стрельбе изъят пневматический пистолет, из которого, предположительно, велась стрельба в общественном месте. Оружие направлено на экспертизу.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет, за медицинской помощью в связи с инцидентом никто не обращался.

Ранее ИА Регнум сообщало о конфликте, который произошёл в барбершопе Jumanji Barbers на Никольской улице в центре Москвы. Один из мужчин достал травматический пистолет, направил в сторону оппонента и выстрелил. Пуля попала в витрину ювелирного магазина.

Позднее было установлено, что стрельбы не было, в действительности недовольный клиент барбершопа так сильно хлопнул дверью, что витрина расположенного по соседству ювелирного магазина треснула. О стрельбе в полицию сообщили испуганные работники магазина.