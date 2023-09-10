Лондон, 11 сентября, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Боевое применение истребителей F-16 украинские военные предполагают начать к середине предстоящей зимы. Об этом 10 сентября пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в военном руководстве Украины.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

По расчётам Киева, если обучение пилотов и техперсонала начнётся в текущем или в следующем месяце, то уже к февралю может быть подготовлено небольшое количество украинских пилотов истребителей. Официальные лица в Киеве полагают, что американские специалисты смогут подготовить группу из максимум десяти пилотов, владеющих английским языком, в течение пяти месяцев.

При этом отмечается, что американская сторона аккуратнее в оценках возможных сроков начала применения F-16 украинскими военнослужащими. Американские эксперты указывают, что, кроме обучения пилотов, необходимо наладить техобслуживание и материально-техническую базу для обеспечения истребителей. Поэтому официальные лица в США утверждают, что боевое применение F-16 украинцами возможно не раньше середины 2024 года, либо значительно позже.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американские истребители F-16, поставку которых Украине недавно одобрили власти Нидерландов и Дании, не помогут ВСУ переломить в свою пользу ситуацию в зоне боевых действий. Такое заявление сделал эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап.

Эксперт отметил, что эти самолёты не представляют серьёзную угрозу для российских военных, которые вполне смогут с ними справиться.

В свою очередь, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что поставленные Киеву истребители НАТО не смогут помочь украинским войскам из-за их уязвимости перед российскими средствами ПВО. По его словам, также у украинских властей будут проблемы с набором лётчиков для этих самолётов.