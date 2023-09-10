Москва, 11 сентября, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты 11 сентября примерно в 01:20 ночи по московскому времени.