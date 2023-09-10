Нью-Дели, 11 сентября, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Саммит G20 совсем не та площадка, где нужно ожидать успехов в дипломатическом решении украинского конфликта. Такое заявление сделал 10 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Это не то место, где были бы крупные успехи на сегодняшний день, в особенности когда мы имеем дело с ситуацией (на Украине. — Ред.) которая есть сегодня», — пояснил французский лидер.

По мнению Макрона, саммит G20 не является площадкой для политических дискуссий и не то место, где возможен дипломатический прогресс во украинскому конфликту.

Также Макрон признал разногласия в группе стран G20 по вопросу конфликта на Украине. Как указал президент Франции, разногласия неизбежны, так как в G20 входит Россия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Джозеф Байден, участники саммита «Группы двадцати» в значительной мере пришли к согласию о необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам мероприятия заявил, что Запад проиграл в попытке украинизировать повестку саммит а G20 в Нью-Дели. Этого, по словам российского дипломата, удалось не допустить благодаря консолидированной позиции Глобального Юга.

В США назвали итоговое заявление участников саммита G20 капитуляцией перед Москвой и ударом по Западу. В Киеве также остались недовольны итоговым коммюнике саммита.