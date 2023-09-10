Красногорск, 11 сентября, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Две нежилых постройки загорелись на территории киногородка в заповеднике «Горки Ленинские» в Московской области. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Сигнал о возгорании двух нежилых строений получен региональным ведомством в 20:59 мск. Пожарные бригады оперативно прибыли на место происшествия, локализация пожара объявлена в 21:30 мск. Площадь горения составила 54 кв. метра.

Информация о пострадавших не поступала, по предварительным данным, огонь уничтожил часть декораций в киногородке. В киногородке снимали такие фильмы, как «Дикая лига» и «Легенда о Коловрате», его территория открыта для посещений за исключением съёмочных дней.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в центре Ярославля вспыхнул пожар в заброшенном здании в бывшей усадьбе купца Вахрамеева. Постройка 1912 года является памятником федерального значения, огонь охватил площадь 200 кв. метров на втором этаже постройки. В ходе тушения пожара удалось спасти одного человека.

Также сообщалось о ликвидации пожара на швейном складе, расположенном на улице Угрешской на юго-востоке Москвы. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.