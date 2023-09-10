Пекин, 11 сентября, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Российский противотанковый комплекс (ПТРК) «Корнет» уничтожил британский танк Challenger 2 в зоне специальной военной операции, опозорив эту западную бронемашину, заявил сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в репортаже для газеты Sohu.

Ольги Балашовой Пуск «Корнета»

Журналист напомнил, что Challenger 2 назывался «богом войны». По мнению Ши Хонга, после уничтожения танка Украина и Британия оказались в крайне неприятной ситуации.

Комплекс «Корнет», как отмечается в репортаже, отличается особой мощью, которая не раз поражала военных из других стран, в частности китайских генералов. Способность ПТРК пробивать крепкую броню существенно стимулирует интерес к этому оружию.

Ши Хонг добавил, что после случившегося с Challenger 2 вряд ли хоть один танк решится испытать на себе удар «Корнета».

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября российские военные подбили британский танк Challenger 2 в районе посёлка Работино Запорожской области. Удар по броне машине засняли на видео.

Газета The Guardian написала, что уничтожение этого Challenger 2 произошло впервые за 30 лет применения этой модели. 8 сентября появилась информация, что в зоне спецоперации подбили второй такой танк.

10 сентября глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что у ВСУ не получается эвакуировать подбитые Challenger 2.