Ханой, 10 сентября, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Шутку, прозвучавшую достаточно цинично и оскорбительно для присутствующих, допустил президент США Джозеф Байден 10 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров во вьетнамском Ханое.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Один из моих подчинённых сказал мне: «Помните ту известную песню — «Доброе утро, Вьетнам»? Так вот, добрый вечер, Вьетнам, и доброе утро тем, кто в Америке!» — произнёс глава Белого дома.

Журналисты выяснили, что речь идёт об известном голливудском фильме 1987 года «Доброе утро, Вьетнам» (Good Morning, Vietnam). Это драма с элементами комедии, главную роль в которой исполнил актёр Робин Уильямс Речь в фильме идёт о радиоведущем, который поднимал боевой дух американских солдат во время войны во Вьетнаме. Музыка из фильма стала важнейшей частью поп-культуры в США.

Вьетнамцами фильм был встречен крайне прохладно, так как напоминал о тяжёлых временах в истории. Шутка Байдена, таким образом, оказалась очень неудачной и оскорбительной для принимающей стороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден попал в неловкую ситуацию на пресс-конференции во вьетнамском Ханое. Политик запутался в порядке поступления вопросов от журналистов, запнулся и стал перебирать подготовленные для него заблаговременно шпаргалки, надеясь понять, кто должен задать ему вопрос.

В итоге Байдену пришлось попросить помощи у персонала.

Немногим ранее, на саммите G20 в Нью-Дели, американский лидер дважды безуспешно пытался правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.