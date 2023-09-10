Луганск, 10 сентября, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» по итогам выборов в Народный совет ЛНР получила 39 из 50 депутатских мандатов, сообщила в ходе заседания заместитель председателя избирательной комиссии республики Марианна Сумская.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Луганское региональное отделение политической партии «Единая Россия» — 39 депутатских мандатов», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам Сумской, партия ЛДПР получит пять мест, КПРФ — четыре, а «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (СРЗП) — два.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября глава избиркома Херсонской области Марина Захарова объявила, что «Единая Россия» набрала 74,86% на выборах в законодательные собрание региона и партия получает 28 мандатов.

При этом КПРФ набрала 10,56% и получила четыре мандата, ЛДПР — 8,27% и три мандата, а СРЗП — 5,03% и один мандат.

10 сентября председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова призвала российские регионы не спешить подводить итоги выборов. Она уточнила, что подведение итогов следует проводить со второй половины 12 сентября.