Киев, 10 сентября, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Изменения в отношении некоторых партнёров на Западе к нуждам Киева почувствовал, по его признанию, президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление украинский лидер сделал в интервью журналу The Economist.

IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«У меня такая интуиция, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, когда они говорят: «Мы всегда будем с вами». Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», — сказал украинский лидер.

Президент Украины указал, что если партнёры не помогут Украине, то своим бездействием они помогают России победить.

Также по поводу перспектив конфликта украинский президент отметил, что морально подготовился к длительному противостоянию с Москвой.

«Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов», — сказал украинский лидер, при этом полагает, что рано представлять народу Украины перспективу экономики, полной милитаризации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Украина не сможет продолжать военные действия без помощи Соединённых Штатов. такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Военный отметил, что ВСУ понесли огромные потери, и кладбища по всей Украине продолжают расти, а больницы переполняться

В свою очередь, экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине. По его словам, западные страны из-за этого хотят минимизировать её результаты.