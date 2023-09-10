Новороссийск, Краснодарский край, 10 сентября, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Спасатели локализовали лесной пожар возле Новороссийска к вечеру 10 сентября на площади 1,1 га, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Оперативный штаб Краснодарского края

«Лесной пожар вблизи микрорайона Мефодиевка Новороссийска локализовали в 21:10 на примерной площади 1,1 гектара», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, на борьбу с огнём привлекли 57 пожарных и 16 единиц техники. На место происшествия также прибыли спасатели из соседних Анапы и Геленджика. Меры по ликвидации пожара продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа разгорелся большой лесной пожар в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике. Жаркая и ветреная погода привели к тому, что огонь быстро охватил 118 га.

Причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности. Возгорание локализовали 30 августа, а полностью ликвидировали только на третий день тушения.