Херсон, 10 сентября, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» на выборах в заксобрание Херсонской области по результатам обработки 100% протоколов набрала 74,86%, объявила председатель регионального избиркома Марина Захарова 10 сентября на заседании избирательной комиссии.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Число голосов распределилось следующим образом: Всероссийская политическая партия «Единая Россия» — 74,86%», — сказала она.

Таким образом, «ЕР» получает 28 мандатов в облдуме. Захарова также сообщила, что КПРФ набрала 10,56%, получив четыре мандата, ЛДПР — 8,27% (три мандата), партия СРЗП — 5,03% (один мандат). В выборах участвовали 65,36% избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, граждане ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей впервые приняли участие в выборах по российскому законодательству. В новых регионах на выборах в заксобрания зарегистрировали 18 списков, более 1300 кандидатов от пяти парламентских партий. По предварительным данным, во всех этих регионах лидирует «Единая Россия».

Глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин заявил, что в новых регионах была самая высокая явка в сравнении с другими российскими регионами. Он отметил, что интерес к выборам проявляют граждане различных возрастов.