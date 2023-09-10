Киев, 10 сентября, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Сотрудники Ровенской АЭС (РАЭС) на Украине впервые загрузили в разработанный в СССР ядерный реактор типа ВВЭР-440 топливо американской компании Westinghouse, сообщила 10 сентября пресс-служба госпредприятия «Энергоатом».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС загрузили первую партию ядерного топлива, которое произведено компанией Westinghouse Electric Sweden», — говорится в сообщении.

Отмечается, что топливо изготовили при участии украинских специалистов «Энергоатома».

В июле 2022 года в РАЭС загрузили американское топливо в атомный реактор типа ВВЭР-1000. Переход на топливо от Westinghouse на Украине начали из-за того, что отказались приобретать его у России. Глава «Энергоатома» Пётр Котин в ноябре 2022 года сообщил, что запасов российского топлива для украинских АЭС осталось на два года. Он также сообщил, что на Украине по лицензии США начнут производство собственного ядерного топлива.

В мае 2023 года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в стране планируют производить топливо для ВВЭР-440. Киев рассчитывает поставлять его в страны Европы и вытеснить Россию с этого рынка.