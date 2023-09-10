Берлин, 10 сентября, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Руководство Германского футбольного союза (DFB) отправило в отставку главного тренера сборной ФРГ по футболу Ханса-Дитера Флика. Сообщение об этом 10 сентября опубликовали на сайте организации.

RONALD WITTEK/ЕРА/ТАСС Ханс-Дитер Флик

«Комитеты согласились, что мужская сборная Германии нуждается в новом импульсе после недавних разочаровывающих результатов. Нам нужен дух оптимизма и уверенности перед чемпионатом Европы», — приводятся слова председателя DFB Берндта Нойендорфа.

Глава союза отметил, что ценит заслуги Флика, но считает, что для сборной больше всего важны спортивные результаты. Руководство союза также решило уволить двух помощников Флика. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Руди Фёллера.

«Ханси Флик измотал себя за последние месяцы. Он и его тренерский штаб сделали всё, чтобы изменить ситуацию к лучшему после того, как вылетели из чемпионата мира в Катаре. К сожалению, мы должны сказать сегодня, что нам это не удалось», — прокомментировал ситуацию Фёллер.

Он отметил, что игра со сборной Японии показала необходимость перемен. Новый главный тренер также заявил, что сборной нужно подготовиться к ЧЕ-2024, который пройдёт в Германии.

Флик возглавил сборную ФРГ после ЧЕ-2020 в Токио, где команда не вышла плей-офф. Во время чемпионата Европы 2022 года в Катаре немецкие футболисты не смогли выйти из группы, где были сборные Испании, Японии и Коста-Рики. Сборная Германии уступила японской команде со счётом 1:2, вылетев с турнира. При этом в команде ФРГ перед игрой с Японией произошёл спор. Часть игроков настаивала на том, что всем нужно закрыть рот на предматчевом фото в знак протеста из-за запрета носить повязки в поддержку ЛГБТ.