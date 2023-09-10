Ханой, 10 сентября, 2023, 19:59 — ИА Регнум. На саммите «Группы двадцати» среди его участников было значительное согласие о необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом 10 сентября пресс-конференции по итогам поездки в Индию и Вьетнам заявил президент США Джо Байден.

Chris Kleponis — Pool via CNP/picture alliance / Consolidated/ТАСС Президент США Джо Байден

По его словам, участники саммита G20 достигли согласия о необходимости справедливого и устойчивого мира, основанного на принципах Устава ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщало ИА Регнум, Восемнадцатый саммит G20, на котором собрались лидеры двадцати крупнейших экономик мира, 19 государств и Евросоюза, и главы ещё девяти стран ― Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура, прошёл 9–10 сентября в Нью-Дели.

По итогам встречи лидеры объединения приняли итоговое заявление. Украинская тема в нём упоминается как кризис, который необходимо решать дипломатическим путём. В коммюнике участники саммита отразили тот факт, что точки зрения по вопросу Украины на встрече высказывались разные и о какой-то единой речи не шло.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам мероприятия заявил, что Запад проиграл в попытке украинизировать повестку саммита G20 в Нью-Дели. Этого, по его словам, удалось не допустить благодаря консолидированной позиции Глобального Юга.

Он отметил, что тема Украины на саммите упоминалась, в том числе и в итоговом документе мероприятия, но касалось это обсуждение не столько Украины, сколько принципов, которые должны действовать при урегулировании конфликтов в мире.

Российская сторона донесла до участников встрече свою позицию, согласно которой киевский режим самостоятельно разрушил территориальную целостность Украины. Результатом этой политики стало то, что вступил в силу принцип самоопределения народов — в полном соответствии с Уставом ООН, указал глава МИД.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что декларация «Группы двадцати», принятая на саммите в прошлом году, осуждала Россию за СВО на Украине, а на саммите этого года в Нью-Дели этого нет, что означает провал антироссийских инициатив членов G7.

В США назвали итоговое заявление участников саммита G20 капитуляцией перед Москвой и ударом по Западу. В Киеве также остались недовольны итоговым коммюнике саммита.