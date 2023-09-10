Вашингтон, 10 сентября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Администрация США надеется, что бизнесмен Илон Маск продолжит предоставлять Украине услуги спутниковой связи Starlink в том числе для нужд ВСУ, заявил госсекретарь Энтони Блинкен 10 сентября на телеканале CNN.

Patrick Pleul/Global Look Press Илон Маск

Его попросили прокомментировать сообщения, что Маск в 2022 году отказал украинской стороне предоставить связь в районе Крыма, что сорвало атаку ВСУ на ВМФ России. Блинкен отказался комментировать этот эпизод и заявил, что Starlink оказывает большую помощь ВСУ.

«Ожидаю, что это продолжит быть критически важным в их усилиях. Так что мы надеемся и ожидаем, что эта технология продолжит быть полностью доступна для украинцев», — сказал госсекретарь.

Блинкен также отказался комментировать информацию, что Маск обсуждал с российской стороной применение Starlink в Крыму, политик сказал, что у него нет данных по этому вопросу. Глава Госдепа подчеркнул, что всегда нужно учитывать, как Россия может отреагировать на шаги США или Украины.

О том, что Маск мог отключить спутниковую связь возле Крыма, 7 сентября сообщил CNN, ссылаясь на биографическую книгу журналиста Уолтера Айзексона, посвященную этому бизнесмену. Айзексон заявил, что в 2022 году морские беспилотники, направленные на российские корабли, отклонились от курса и выбросились на берег. В книге также говорится, что Маск общался с послом России в США Анатолием Антоновым, и глава дипмиссии сказал, что нападение Украины на Крым приведёт к ответному ядерному удару.

После этого сообщения Маск написал в своей соцсети X (ранее Twitter), что использование услуг Starlink непозволительно использовать для наступательных военных действий. Он подчеркнул, что это гражданская система связи.