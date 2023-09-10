Москва, 10 сентября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Украинские FPV-дроны дважды атаковали российский танк, но каждый раз не могли достичь результата. Видео боя 10 сентября опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM

На кадрах два российских танка ведут бой в поле. В объектив камеры, установленной на одном из них, видно два точных прилёта беспилотников с кумулятивными зарядами по башне танка. Ни один из них не сработал.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 августа Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка ВСУ с помощью FPV-дронов. После первого удара вражеская машина задымилась, но продолжила движение. Второй БПЛА настиг её сзади.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 1 августа сообщил, что возле Работино Запорожской области российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожили танк Leopard и БМП Bradley. В тот же день опубликовали видео поражения немецкого танка, снятого камерой, установленной на его башне.