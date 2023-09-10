Вологда, 10 сентября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. В Вологодской области разбился вертолёт. Об этом 10 сентября сообщили в экстренных службах.

Alejandro MartÃƒÂ­Nez VÃƒÂ©Lez/Global Look Press

Уточняется, что вертолёт частный. Он совершал полёт над озером Воже.

«Вертолёт Robinson выполнял полёт над озером Воже, при выполнении маневра упал в воду», ― уточнили в беседе с «Интерфаксом» в службах.

По предварительной информации, на борту находились три человека. Один из них погиб. Двум пассажирам удалось спастись, их доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Bell212 компании Aerogulf из Дубая рухнул во время полёта в море. По данным отдела расследования авиакатастроф Управления гражданской авиации ОАЭ, на борту находились два члена экипажа — пилот из Египта и пилот из ЮАР.

В Азовское море 1 сентября упал вертолёт Ка-52. Находившиеся на борту пилоты спаслись.

В Сахалинской области в феврале пропал с радаров вертолёт Robinson, на борту которого находились три человека, пилот и два пассажира. В результате аварии погибли пилот и женщина-турист. Мужчину-пассажира госпитализировали. По факту крушения вертолёта возбудили уголовное дело.

В июне суд на Сахалине запретил владельцу вертолёта Robinson-44 заниматься коммерческими перевозками. Установлено, что предпринимательница организовывала прогулочные полёты для туристов, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок.