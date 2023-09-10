Грозный, 10 сентября, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 10 сентября опубликовал кадры уничтожения с помощью дронов военнослужащих ВСУ в Курдюмовке под Артёмовском бойцами спецназа «Ахмат».

Кадр из видео

«Наше подразделение БПЛА под эффективным руководством своего командира с позывным «Дикий» выявляют и тут же уничтожают вражеские огневые точки, места скопления живой силы», — написал он в Telegram-канале.

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Кадыров показал серию атак, на которых с помощью беспилотников сбрасывали осколочные боеприпасы на украинских военных. Он отметил, что для эффективной работы дронов важно всё правильно рассчитать, чтобы поразить противника, иначе он сменит позицию, и нужно будет заново прицеливаться.

Глава Чечни заявил, что бойцы справляются с этой задачей. Кадыров выразил благодарность заместителю командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа Кадыров опубликовал боестолкновение спецназа «Ахмат» и бойцов 4-й бригады армейского корпуса с подразделением ВСУ на клещеевском направлении. Итоги боя были плачевными для украинской стороны.

Алаудинов 6 сентября призвал украинцев срочно бежать в Россию, пока их не призвали в армию. Командир отметил, что это поможет им сохранить свои жизни. Он также призвал делать это быстрей, пока Украина не обезлюдела.