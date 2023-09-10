Москва, 10 сентября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. МВД зафиксировало попытки подрывов и обстрелов избирательных участков на выборах в новых регионах России. Об этом ведомство сообщило 10 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы столкнулись с новыми вызовами. Это и обстрелы избирательных участков и прилегающей территории, и установка GPS-трекеров, и попытки подрыва, как самодельных взрывных устройств, так и с использованием беспилотных летательных аппаратов», — заявил начальник управления по охране общественного порядка МВД Михаил Давыдов.

Он отметил, что правоохранители зафиксировали в том числе факты угроз в адрес председателей избирательных комиссий и членов избиркомов. Но все случаи успешно нивелировали, не нарушив избирательный процесс.

Председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю Алёна Булгакова 9 сентября сообщила, что члены ОП получили анонимные угрозы за работу на выборах. Рассылку получили и её коллеги, и эксперты, комментирующие голосование. Булгакова отметила, что жителям новых регионов и наблюдателям не привыкать к таким угрозам, и запугать их невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые проголосуют жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. В новых российских регионах зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов. «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов.

Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах столичного мэра в режиме онлайн. Такой метод он выбрал из-за высокой рабочей загрузки. Президент и ранее участвовал в голосовании дистанционно — в 2022 году на выборах столичных муниципальных депутатов он также проголосовал через электронную форму, назвав позднее онлайн-голосование очень удобным. Глава Центризбиркома Элла Памфилова позднее сообщила, что участие в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования приняли свыше 3 млн российских избирателей. По её словам, свой выбор сделали уже более 3 млн избирателей в 25 субъектах, включая Москву.