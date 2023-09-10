Москва, 10 сентября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Российская сторона потребовала от Франции извиниться за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона в Нью-Дели. Об этом 10 сентября сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», — написала дипломат в своём Тelegram-канале.

Захарова подчеркнула, что в МИД рассматривают случившееся как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. Она напомнила, что причиной недопуска, которую озвучили прямо, стало то, что журналисты представляли именно российское СМИ.

«Интересно, западные медиа, переживающие о свободе слова и озабоченные правами, снова не заметят очередную расистскую выходку команды Макрона в отношении российских СМИ?» ― возмутилась представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала политику Парижа в отношении российских журналистов «охотой на ведьм» и фактическим истреблением медийного присутствия российских вещателей.

«Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счёте сыграет против её проводников», ― уверена представитель МИД.

Дипломат добавила, что российская сторона не станет игнорировать примеры расовой дискриминации, беззакония со стороны властей стран ЕС в отношении российских средств массовой информации и нарушений основополагающих принципов демократии со стороны Запада.

Она также напомнила, что в России сейчас аккредитованы представители 11 французских СМИ, и все они могут участвовать в пресс-мероприятиях российского МИД. Так, например, никто не помешал корреспонденту агентства «Франс Пресс» с оператором побывать 10 сентября на пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам саммита «Группы двадцати», указала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября российских журналистов не допустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона по итогам саммита G20 в Нью-Дели. Инцидент произошёл в комнате ожидания, где журналисты готовились к пресс-подходу лидеров Турции и Франции.

Когда главный редактор Russia News Екатерина Надольская попыталась пройти на выступление Макрона, её остановил охранник, поинтересовавшись, из какой она страны. Узнав, что корреспондент из России, он преградил девушке вход в зал. На вопрос о причине запрета, он ответил, что девушка сама знает, почему.

Днём ранее канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 не пожелал ответить на вопросы российских журналистов об Украине и сбежал от них. Охранники не давали журналистам приблизиться к политику. Корреспонденты газеты «Известия» попытались задать вопросы, но канцлер скрылся за дверями зала для пресс-конференций.